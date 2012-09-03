برنامج (مؤقت) لمدة دقيقة واحدة لمنطقة الوجه كلها.

يمكن تقسيم الوجه إلى مناطق مختلفة. يمكّنك المؤقت الذكي لمنطقة البشرة من معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى منطقة البشرة التالية، من خلال إيقاف مؤقت وجيز. ويتوقف الجهاز تلقائيًا بعد إكمال برنامج تنظيف الوجه الكامل والذي يدوم لمدة دقيقة واحدة.