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تم إيقافه
SC5275/10
بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.
تقنية DualMotion
تنظيف
رأسان لفرشاة التنظيف وحقيبة صغيرة
إعدادان للقوة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. وهي توفّر طريقة سهلة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.
تدور الفرشاة وتهتز. تؤدي حركة النبض العمودي إلى تفتيت الشوائب السطحية بما فيها الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات التجميل. أمّا حركة التدوير فتزيل الشوائب لتوفير نظافة عميقة للبشرة. وتمنحك حركة الشعيرات المتناغمة نظافة مريحة وعميقة.
يمكن تقسيم الوجه إلى مناطق مختلفة. يمكّنك المؤقت الذكي لمنطقة البشرة من معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى منطقة البشرة التالية، من خلال إيقاف مؤقت وجيز. ويتوقف الجهاز تلقائيًا بعد إكمال برنامج تنظيف الوجه الكامل والذي يدوم لمدة دقيقة واحدة.
تنظيف فعال أكثر بـ 10 مرات مقارنة مع التنظيف باستخدام اليدَين، إلا أنه لطيف على البشرة بالقدر نفسه. مقارنة مع إزالة مستحضرات التجميل يدويًا.