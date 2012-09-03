المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

VisaPure Essentialجهاز تنظيف الوجه

SC5275/10

بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.

عرض جميع المزايا

تنظيف أفضل بـ 10 مرات*

بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة

  • تقنية DualMotion

  • تنظيف

  • رأسان لفرشاة التنظيف وحقيبة صغيرة

  • إعدادان للقوة

تنظيف أفضل بـ 10 مرات للحصول على بشرة نظيفة وناعمة

تنظيف أفضل بـ 10 مرات للحصول على بشرة نظيفة وناعمة

تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. وهي توفّر طريقة سهلة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.

مزيج فريد بين الدوران والاهتزاز

مزيج فريد بين الدوران والاهتزاز

تدور الفرشاة وتهتز. تؤدي حركة النبض العمودي إلى تفتيت الشوائب السطحية بما فيها الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات التجميل. أمّا حركة التدوير فتزيل الشوائب لتوفير نظافة عميقة للبشرة. وتمنحك حركة الشعيرات المتناغمة نظافة مريحة وعميقة.

برنامج (مؤقت) لمدة دقيقة واحدة لمنطقة الوجه كلها.

برنامج (مؤقت) لمدة دقيقة واحدة لمنطقة الوجه كلها.

يمكن تقسيم الوجه إلى مناطق مختلفة. يمكّنك المؤقت الذكي لمنطقة البشرة من معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى منطقة البشرة التالية، من خلال إيقاف مؤقت وجيز. ويتوقف الجهاز تلقائيًا بعد إكمال برنامج تنظيف الوجه الكامل والذي يدوم لمدة دقيقة واحدة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. تنظيف فعال أكثر بـ 10 مرات مقارنة مع التنظيف باستخدام اليدَين، إلا أنه لطيف على البشرة بالقدر نفسه. مقارنة مع إزالة مستحضرات التجميل يدويًا.