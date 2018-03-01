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SCD371/60
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تضمّ المجموعة العملية SCD371/60 من Philips Avent 4 رضّاعات Classic+ (2 بسعة 4 أونصات و2 بسعة 9 أونصات) وفرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر.
Classic+ (جديدة)
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات والحلمات إضافةً إلى معدات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.
خلافًا لسائر الرضّاعات، تم دمج النظام المضاد للمغص المثبّت سريريًا في الحلمة، مما يسهّل عملية تجميع الرضّاعة بشكل صحيح. عندما يرضع الطفل، يفتح الصمام الفريد المتوفر على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من الدخول إلى بطن طفلك.
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أظهرت الدراسات أن نسبة المغص لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة تقليدية. علاوةً على ذلك، توصلنا إلى أنّ نسبة الاضطراب لدى الأطفال في عمر الأسبوعين الذين تم إطعامهم برضّاعة Philips Avent كانت بالإجمال أقل من نسبة المغص لدى الأطفال الذين أُطعموا برضّاعة من علامة تجارية مهمة أخرى.