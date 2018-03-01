ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCD580/01
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية!
اتصال خاص 100%
بروجيكتور ليلي مرصع بالنجوم
وظيفة التحدث إلى الطفل وتهويدات MP3
تنبيه بواسطة الاهتزاز
قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم باستخدام الأضواء الليلية على شكل نجوم التي يمكن تشغيلها بواسطة وحدة الأهل أو وحدة الطفل. ( ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).
ساعدي طفلك على الهدوء بلطف بفضل الأغنية التي تختارينها وإنارة دافئة وهادئة للضوء الليلي. يمكنك تشغيل الأغاني التي تختارينها بواسطة مأخذ وتشغيل MP3. شغلي الموسيقى التي تريدينها في غرفة طفلك وساعديه على النوم بسرعة. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.