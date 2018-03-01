SCF156/00
تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول
تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمّمت واقيات الحلمات من Philips Avent فقط للاستخدام عندما تكون الحلمة متشققة ويجب استخدامها بناءً على نصيحة اختصاصي في الرعاية الصحية.
رضاعة سهلة لطفلك عبر الغلاف من دون أي تسرب.
تم صنع واقيات الحلمات من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والعديمة الطعم والرائحة.
يستطيع طفلك شم رائحة جسمك المميزة بالنسبة له أثناء استخدامك واقي الحلمة، فيتابع الرضاعة لتنشيط درّ الحليب، وستضمنين بالتالي عودته إلى الرضاعة الطبيعية بعد شفاء الحلمة واستغنائك عن الواقي.
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سهولة الاستخدام
الوظائف
مراحل التنمية
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