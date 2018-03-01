تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

تم تصنيع واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا، والناعمة، والخالية من أي رائحة أو نكهة، لحماية الحلمات المتشققة أو المتقرحة أثناء الرضاعة الطبيعية.