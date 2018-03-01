ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF169/28
صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.
لراحة أساسية
للأطفال بين 6 و18 شهراً
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
2 قمع وصمام
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*
يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014