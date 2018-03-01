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  • راحة ملائمة في وقت النوم راحة ملائمة في وقت النوم راحة ملائمة في وقت النوم

    Philips Avent لهّاية Night Time

    SCF176/24

    راحة ملائمة في وقت النوم

    هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّاية Night Time

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    راحة ملائمة في وقت النوم

    حلقة فريدة تتوهّج في الظلام

    • مع حلقة تتوهّج في الظلام
    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

    العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

    نحن نعلم أنه من المهم مساعدة طفلك في العودة إلى النوم، لذا ستساعدك الحلقة الفريدة التي نقدّمها والتي تتوهّج في الظلام في العثور على هذه اللهّاية من دون تشغيل الضوء.*

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم
      مقبض أمان دائري
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية Night time classic
      2  قطعة

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    • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
    • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014
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