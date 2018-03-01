ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF176/68
راحة ملائمة في وقت النوم
هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام.
مع حلقة تتوهّج في الظلام
للأطفال بين 0 و6 أشهر
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
2 قمع وصمام
نحن نعلم أنه من المهم مساعدة طفلك في العودة إلى النوم، لذا ستساعدك الحلقة الفريدة التي نقدّمها والتي تتوهّج في الظلام في العثور على هذه اللهّاية من دون تشغيل الضوء.*
يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
يجب تعريض الحلقات التي تتوهّج في الظلام للضوء قبل استخدامها.
تم اختبارها عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014