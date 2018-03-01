للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية.