للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
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