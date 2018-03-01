لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف.