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Philips Avent لهّاية ultra air
تم إيقافه
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SCF244/00
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قرأتُ أخبارًا عن اللهايات وBPA - كيف يُمكن التأكد من خلوّ لهايات Philips Avent من BPA؟
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