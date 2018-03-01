عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم.