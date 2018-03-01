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Philips Avent

جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

SCF286
Avent
Avent
  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    SCF286

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

      مرونة وسهولة في التعبئة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • يعقّم في غضون ستّ دقائق
      • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم قابل للضبط 4 في 1

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        Voltage
        220-240  V
        صُنع في
        تركيا

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)  mm
        الوزن
        1.5  kg

      • محتويات العبوة

        ملاقط
        1  pcs

      • المادة

        بولي بروبيلين
        نعم

      • محتويات العبوة

        جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
        قطعة واحدة

      • التوافق

        متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
        نعم

      • المواصفات الفنية

        مدة التعقيم
        6 دقائق
        استهلاك الطاقة
        650  W
        تصنيف السلامة
        الفئة 1

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        50-‏60 هرتز

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