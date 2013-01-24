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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

SCF330/11
Avent
1 الجوائز
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

    SCF330/11
    1 الجوائز

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

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      • Natural
      • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

      تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      تصميم صغير وخفيف الوزن

      تصميم صغير وخفيف الوزن

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسهّل اختيار وضعيتها المناسبة. بفضل مقبضها المصمم بشكل مريح، يمكن الإمساك بها بطريقة مريحة والتحكم الكامل أثناء شفط الحليب. يعني التصميم الصغير والخفيف الوزن أن شافطة حليب الأم هذه سهلة التخزين والنقل، مما يسهّل شفط الحليب أثناء التنقل بطريقة غير ملحوظة.

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

      مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

      تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

      تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

      يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.

      تنظيف سهل بفضل قلة عدد القطع المنفصلة

      يتم التنظيف بسهولة بفضل قلة عدد القطع المنفصلة. كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      عملية يدوية سهلة

      تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        شافطة حليب الأم
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم مع مقبض
        1  قطعة
        وسادة ذات حجم قياسي
        1  قطعة
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        1  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        غطاء للسفر
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        2 (ضمادتان نهاريتان وضمادتان ليليتان)  قطعة

      • شافطة حليب الأم

        المواد
        خالية من مادة BPA*

      • التصميم

        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير
        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • سهولة التجميع
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم
        تتضمّن رضّاعة طبيعية
        الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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            الجوائز

            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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