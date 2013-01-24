مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.
تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، بهدف مساعدتك على تحفيز درّ الحليب.
شافطة ثنائية لوقت شفط أقل مقارنة بالشافطة الأحادية.
لا يتسرّب الحليب في الأنابيب.
قطع منفصلة قليلة وتصميم سهل. أصبح بإمكانك شفط الحليب بسهولة لطفلك في أي وقت.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ عملية الشفط تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف ليتدفق الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لضمان تدفق الحليب بطريقة مريحة لك.
مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.
بلد المنشأ
التصميم
المحتويات
سهولة الاستعمال
الوظائف
المحتويات
SCF618/10
SCF603/25
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02