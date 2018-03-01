SCF355/00
أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات
في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سيسخّن جهاز تسخين الرضّاعات كمية 150 مل/5 أونصات من الحليب في غضون 3 دقائق فقط*.
يسمح جهاز تسخين الرضّاعات بتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجهاز تركيز السخونة في مناطق معيّنة، وذلك من خلال توزيع الحليب باستمرار أثناء تسخينه.
ما عليك سوى تدوير المفتاح لتشغيل جهاز تسخين رضّاعات الأطفال وتحديد إعداد التسخين الذي يناسبك. يأتي جهاز تسخين الرضّاعات مع جدول مراجع مفيد للتسخين لتحديد مدة التسخين اللازمة بسهولة.
يتم تسخين الحليب أو طعام الأطفال ببطء، وسيتم الحفاظ عليه ساخنًا على درجة الحرارة المناسبة، ليكون جاهزًا عندما تحتاجين إليه.
يتوافق جهاز تسخين الرضّاعات تمامًا مع كل الرضّاعات والحاويات من Philips Avent*. ويمكنك استخدامه لتسخين الرضّاعات وحاويات طعام الأطفال بسهولة.
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