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  • أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF355/00

    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

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    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    لتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • تسخين سريع
    • إذابة الجليد بلطف
    • تسخين طعام الأطفال أيضًا
    لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

    لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

    سيسخّن جهاز تسخين الرضّاعات كمية 150 مل/5 أونصات من الحليب في غضون 3 دقائق فقط*.

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    يسمح جهاز تسخين الرضّاعات بتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجهاز تركيز السخونة في مناطق معيّنة، وذلك من خلال توزيع الحليب باستمرار أثناء تسخينه.

    سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

    سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

    ما عليك سوى تدوير المفتاح لتشغيل جهاز تسخين رضّاعات الأطفال وتحديد إعداد التسخين الذي يناسبك. يأتي جهاز تسخين الرضّاعات مع جدول مراجع مفيد للتسخين لتحديد مدة التسخين اللازمة بسهولة.

    حافظي على الحليب ساخنًا

    حافظي على الحليب ساخنًا

    يتم تسخين الحليب أو طعام الأطفال ببطء، وسيتم الحفاظ عليه ساخنًا على درجة الحرارة المناسبة، ليكون جاهزًا عندما تحتاجين إليه.

    يتوافق مع الرضّاعات والحاويات من Philips Avent

    يتوافق جهاز تسخين الرضّاعات تمامًا مع كل الرضّاعات والحاويات من Philips Avent*. ويمكنك استخدامه لتسخين الرضّاعات وحاويات طعام الأطفال بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • مادة المنتج

      أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
      Yes
      بوليبروبيلين
      Yes

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240 فولت، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      300  واط
      تصنيف السلامة
      Class 1

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
      160,4 x‏ 139,9 x‏ 148,55  ملليمترًا
      أبعاد الحزمة للبيع بالتجزئة (العرض x الارتفاع x العمق)
      175 x‏ 185‏ x‏ 160  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      أوروبا
      تم الإنتاج في
      الصين

    • محتويات العبوة

      جهاز تسخين الرضّاعة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الكل

    Badge-D2C

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    • في حال تسخين كمية حليب أقل أو تساوي 150 مل / 5 أونصات على حرارة تبلغ 20 درجة مئوية / 70 درجة فهرنهايت في رضّاعة Classic ‏/ Natural من Philips Aventسعة 260 مل / 9 أونصات.
    • لا يمكن استخدام أكياس حليب الأم والرضّاعات سعة أونصتَين/60 مل من Philips Avent في جهاز تسخين الرضّاعات هذا.
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