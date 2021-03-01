SCF430/10
عملية شفط مريحة أينما كنت
استمتعي بالراحة التي تقدّمها شافطة حليب الأم اليدوية والمحمولة من Philips Avent. تسمح تقنية الحركة الطبيعية المستوحاة من عملية الشفط التي يقوم بها الطفل بإفراز الحليب بسرعة. يمكنك ضبط إيقاع الرضاعة والشفط بسهولة تامة. تتوافق مع كل الحلمات تقريبًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل حافة السيليكون المبتكرة، المستوحاة من حركة رضاعة الطفل الفريدة، على تحفيز الحلمة للمساعدة في بدء تدفق الحليب بسرعة. لعملية شفط مريحة وفعّالة.
حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، لذلك، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم تركيبتك البنيوية الفريدة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).
تتميّز شافطة حليب الأم بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يعني أنها سهلة التخزين والنقل، لشفط الحليب أثناء التنقل بطريقة بسيطة وغير ملحوظة.
شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة والمحمولة. مثالية للأمهات اللواتي يحتجن إلى تحرير حليبهن بلطف أثناء تواجدهنّ خارج المنزل أو قبل الرضاعة الطبيعية.
لا تترددي في ضبط إيقاع الشفط والسحب ليتناسب مع احتياجاتك، وراحتك، وتدفق الحليب.
استرخي واجلسي براحة أثناء شفط الحليب، بفضل التصميم الذي نقدّمها والذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة، بدلاً من الانحناء إلى الأمام.
نظرًا إلى أن شافطة الحليب الجديدة مؤلفة من قطع قليلة فقط، فهي سهلة الإعداد والتنظيف.
لإطعام طفلك باستخدام الحليب الذي تم شفطه، ما عليك سوى توصيل الحلمة الطرية بحاوية الرضّاعة. ولتخزين الحليب لإطعام طفلك في وقت لاحق، أغلقي الرضّاعة باستخدام قرص منع التسرّب.
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