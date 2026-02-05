شفط قوي وهادئ

توفر وحدة المحرك شفطًا قويًا تتوقعينه من شافطة حليب الأم التقليدية لكن ضمن وحدة مدمجة قابلة للارتداء. وتتيح وحدة المحرك اللاسلكية شفطًا قويًا وهادئًا في أي مكان بفضل بطاريتها القابلة لإعادة الشحن.