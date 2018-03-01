SCF632/27
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تصميم الحلمة المضادة للمغص التي نقدّمها لرضاعة متواصلة. فيتم توجيه الهواء إلى الرضّاعة وإبقائه بعيدًا عن معدة طفلك. أما الملمس المضلّع فيمنع الحلمة من الانقباض ويقلل من نسبة المقاطعات والانزعاج أثناء الرضاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.
إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*
يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.
توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.
إن حلمة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (السيليكون).
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!
حلمة الثدي
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