شرب بدون تسرّب

يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه لا يحتوي على مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمكانية إمساك سهلة لليدَين الصغيرتَين، كما تتميّز الفتحة القاسية بأنها مقاومة للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك.