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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF762/00
Avent
Avent
  • غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF762/00

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

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      غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

      مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده

      • 12 أونصة
      • قشة للأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • محتويات العبوة

        المرحلة
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
        الصين
        نعم
        كوب (340 مل/12 أونصة)
        1  pcs

      • محتويات العبوة

        غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
        1  pcs
        قشة مصنوعة من السيليكون
        1  pcs

      • أبعاد المنتج ووزنه

        العمق
        80  mm
        الارتفاع
        240  mm
        الطول
        100  mm
        الوزن
        112  g

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