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  • وجبات مغذية للأطفال بدون مجهود وجبات مغذية للأطفال بدون مجهود وجبات مغذية للأطفال بدون مجهود

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1

    SCF875/01

    وجبات مغذية للأطفال بدون مجهود

    نحن ندرك أن الطعام المغذّي أساسي للنموّ الصحي لطفلك. يساعدك جهاز تحضير طعام الأطفال Avent من Philips في تحضير وجبات شهية في المنزل، تكون مخصصة بحسب احتياجات طفلك، بطريقة بسيطة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1

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    وجبات مغذية للأطفال بدون مجهود

    • طهو بالبخار وخلط وإزالة الجليد والتسخين
    • طهو صحي على البخار
    • طهو بالبخار وخلط في دورق واحد
    • نصائح حول الفطام والوصفات الخاصة به
    طريقة فريدة للتبخير تتيح لكِ الطهي بطريقة صحية

    طريقة فريدة للتبخير تتيح لكِ الطهي بطريقة صحية

    يشكّل الطهو بالبخار طريقة صحية للطهو. وتسمح تقنيتنا الفريدة للبخار بالتحرّك في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، والتأكد من طهو كل المكونات بشكل متساوٍ من دون الغليان. ويتم الحفاظ على المغذيات والقوام وسوائل الطهو للخلط.

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتحضير الطعام المغذي للأطفال في دورق واحد. عند طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق، وقلبه وتثبيته في مكانه، لتتمكني من الخلط حتى الحصول على القوام الذي تريدينه.

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من خلط الفاكهة والخضار بطريقة ناعمة جدًا إلى مزج مكونات اللحمة والسمك والبقول وأخيرًا تقديم قوام مع قطعٍ أكبر حجمًا. يدعم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 كل مرحلة من هذه المراحل.

    طهو وجبات الطعام المنزلية بالبخار وخلطها وإذابة الجليد عنها وإعادة تسخينها

    طهو وجبات الطعام المنزلية بالبخار وخلطها وإذابة الجليد عنها وإعادة تسخينها

    يمكّنك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من تحضير وجبات مغذية في المنزل، وكل هذا في الدورق ذاته. يمكنك تقديم الطعام على الفور أو تخزينه في الحاوية المضمّنة، وإعادة تسخينه لاحقًا بواسطة وظيفة إعادة التسخين أو إذابة الجليد سهلة الاستخدام.

    وصفات الفطام الشهية التي تقدمها د. إيما ويليامز

    وصفات الفطام الشهية التي تقدمها د. إيما ويليامز

    بمساعدة اختصاصية تغذية الأطفال، د. إيما ويليامز، نقدم لك نصائح حول مرحلة الفطام إلى جانب وصفات طعام لذيذة وطازجة وأفكار جديدة للوجبات بهدف مساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه لمدى الحياة.

    طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه بواسطة الدورق الذي تبلغ سعته 1000 مل

    طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه بواسطة الدورق الذي تبلغ سعته 1000 مل

    يساعدك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 أيضًا في توفير وقتك الثمين والتخطيط مسبقًا. تبلغ سعة الدورق 1000 مل، فيمكنك طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه. ويمكنك تقديم وجبة وتخزين ثلاث وجبات في البراد أو الثلاجة لتناولها لاحقًا.

    دورق وشفرة يمكن غسلهما في الجلاية وخزان مياه يمكن الوصول إليه بسهولة

    دورق وشفرة يمكن غسلهما في الجلاية وخزان مياه يمكن الوصول إليه بسهولة

    حتى عند الانتهاء من طهو الوجبات، يتميّز جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 بأنه عملي جدًا. يمكن غسل الدورق والشفرة في الجلاية، وبفضل تصميمه المفتوح، يسهل تنظيف خزان المياه وإعادة تعبئته، مما يسمح لك بالطهو ببخار نظيف، في كل مرة.

    اكتشف وصفات صحية ومقاطع فيديو مسلية وتلميحات ونصائح

    اكتشف وصفات صحية ومقاطع فيديو مسلية وتلميحات ونصائح

    قم بتنزيل التطبيق للحصول على نصائح حول فطام طفلك واعثر على وصفات مغذية وسهلة التحضير تساعدك في مجاراة طفلك في مراحل نموه. اقرأ دلائل الطهو خطوة بخطوة وشاهد مقاطع الفيديو الممتعة والمفيدة واعثر على تلميحات ونصائح عدة مفيدة لمساعدتك في جعل مرحلة الفطام سهلة قدر الإمكان.

    إشعار بتنبيه صوتي

    إشعار بتنبيه صوتي

    لا داعي للانتظار أو المراقبة. ستعلمك إشارة صوتية مميزة عند طهو الطعام بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق، وخلط الطعام وتقديمه أو تخزينه لاستخدامه في وقت لاحق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      السعة
      • 1L for steaming, solid food
      • 720ml for blending, liquids
      طول سلك الطاقة
      70  أمتار
      الفولتية
      220-240 فولت، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      400  واط
      تصنيف السلامة
      Class 1

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • الإكسسوارات المضمنة

      الملعقة
      Yes
      كتيّب وصفات
      Yes
      وعاء تخزين (120 مل)
      Yes

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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