SCF883/02
الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين
نحن ندرك أن الطعام المغذّي أساسي لنموّ طفلك بطريقة صحية. يساعدك جهاز تحضير طعام الأطفال من Philips Avent في تحضير وجبات شهية في المنزل، تكون مخصصة بحسب تجربة الفطام الخاصة بطفلك، بطريقة بسيطة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشكّل الطهو بالبخار طريقة صحية للطهو. وتسمح تقنيتنا الفريدة للبخار بالتحرّك في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، والتأكد من طهو كل المكونات بشكل متساوٍ من دون الغليان. ويتم الحفاظ على المغذيات والقوام وسوائل الطهو للخلط.
ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتحضير الطعام المغذي للأطفال في دورق واحد. عند طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق، وقلبه وتثبيته في مكانه، لتتمكني من الخلط حتى الحصول على القوام الذي تريدينه.
من خلط الفاكهة والخضار بطريقة ناعمة جدًا إلى مزج مكونات اللحمة والسمك والبقول وأخيرًا تقديم قوام مع قطعٍ أكبر حجمًا. يدعم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 كل مرحلة من هذه المراحل.
يمكّنك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من تحضير وجبات مغذية في المنزل، وكل هذا في الدورق ذاته. يمكنك تقديم الطعام على الفور أو تخزينه في الحاوية المضمّنة، وإعادة تسخينه لاحقًا بواسطة وظيفة إعادة التسخين أو إذابة الجليد سهلة الاستخدام.
اكتشفي وصفات مغذية وسهلة التحضير، وتتبعي خطوات نمو طفلك خطوة بخطوة. اقرئي دلائل الطبخ خطوة بخطوة، واكتشفي العديد من النصائح والحيل المفيدة لتسهيل عملية الفطام قدر الإمكان.
يساعدك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 أيضًا في توفير وقتك الثمين والتخطيط مسبقًا. تبلغ سعة الدورق 1000 مل، فيمكنك طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه. ويمكنك تقديم وجبة وتخزين ثلاث وجبات في البراد أو الثلاجة لتناولها لاحقًا.
حتى عند الانتهاء من طهو الوجبات، يتميّز جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 بأنه عملي جدًا. يمكن غسل الدورق والشفرة في الجلاية، وبفضل تصميمه المفتوح، يسهل تنظيف خزان المياه وإعادة تعبئته، مما يسمح لك بالطهو ببخار نظيف، في كل مرة.
لا داعي للانتظار أو المراقبة. ستعلمك إشارة صوتية مميزة عند طهو الطعام بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق، وخلط الطعام وتقديمه أو تخزينه لاستخدامه في وقت لاحق.
المواصفات الفنية
بلد المنشأ
الإكسسوارات المضمنة
مراحل التنمية
مواصفات التغليف
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