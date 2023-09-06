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  • تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    Philips Avent Natural Response رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

    SCY670/01

    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response إيقاع الشرب الفريد للطفل، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في توفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي المزيد من المعلومات أدناه.

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    Philips Avent Natural Response رضّاعة أطفال مع فتحة Airfree

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    تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة

    حلمة تعمل مثل الثدي الطبيعي*

    • رضّاعة
    • 4 أونصات/125 مل
    • حلمة تدفق بطيء
    • للأطفال بين 0 و3 أشهر
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

    سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

    سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

    يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

    سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

    فتحة رضّاعة عريضة تسهل تعبئتها وتنظيفها. مؤلفة من عدد قليل من الأجزاء من أجل تجميع سريع وبسيط، ففتحة AirFree هي جزء واحد فقط.

    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

    مصممة لتخفيف مشاكل الرضاعة

    مصممة لتخفيف مشاكل الرضاعة

    تم تصميم فتحة AirFree لتوفير حماية إضافية من مشاكل الرضاعة من خلال منع الهواء من الدخول إلى معدة أطفالك الصغار عند إرضاعهم في وضعية مستقيمة.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    لقد انتقلنا إلى نظام توجيه التدفق القائم على التحكم في السرعة. ابدأ بالحلمة التي تأتي مع الرضّاعة. جرب تخفيف سرعة التدفق إذا كان الحليب يتسرب من فم الطفل أو إذا كان الطفل يبتلعه بكميات كبيرة. أما إذا كان الطفل يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا فجرب تسريع سرعة التدفق. بينما نصنع هذا التحديث، يمكنك الحصول على أيٍّ من تصميمي الرضّاعة. ​

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

    اكتشف مجموعة الرضّاعات التي نقدّمها

    اكتشف مجموعة الرضّاعات التي نقدّمها

    تتوفّر الرضّاعات التي نقدمها بأحجام مختلفة لتناسب احتياجات طفلك بشكل أفضل. اختاري من بين مجموعة من الخيارات للعثور على الملاءمة المثالية لطفلك الصغير، مع ضمان الراحة والملاءمة في كل مرحلة.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      فتحة AirFree
      1  قطعة
      رضّاعة أطفال سعة 4 أونصات/125 مل
      1  قطعة
      حلمة تدفق بطيء
      قطعة واحدة

    • الوظائف

      ميزات الحلمة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • تصميم مانع للتقطير
      • ناعمة ومرنة

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