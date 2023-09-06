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Philips Avent

حلمة مضادة للمغص

SCY764/02
Avent
Avent
  • مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج* مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج* مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*
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    Philips Avent حلمة مضادة للمغص

    SCY764/02

    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 4 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال البالغين من العمر 6 أشهر وما فوق. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة مضادة للمغص

    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 4 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال البالغين من العمر 6 أشهر وما فوق. إكتشف كلّ المميزات

    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 4 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال البالغين من العمر 6 أشهر وما فوق. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة مضادة للمغص

    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    تحتوي حلمة التدفق المضادة للمغص رقم 4 على صمام مضمّن يمنع تسرّب الهواء إلى بطن الطفل ويوصى بها للأطفال البالغين من العمر 6 أشهر وما فوق. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل حلمات الرضّاعة للأطفال

      مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

      مصممة لتخفيف الغازات

      • قطعتان
      • التدفق 4
      • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      نظام مضاد للمغص أثبت قدرته على التخفيف من آلام المغص*

      نظام مضاد للمغص أثبت قدرته على التخفيف من آلام المغص*

      تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج*. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي. ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

      شكل الحلمة والملمس المضلّع يمنعان الانقباض

      شكل الحلمة والملمس المضلّع يمنعان الانقباض

      يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

      شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

      شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

      تم تصميم الحلمة بطريقة تمنع الانقباض لتوفير التقام آمن ورضاعة متواصلة

      مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

      مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

      تتوفر مجموعة معدلات تدفق لطفلك في أثناء نموه

      تتوفر مجموعة معدلات تدفق لطفلك في أثناء نموه

      تتوفر الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent بمعدلات تدفق مختلفة، لمواكبة نمو طفلك. نوصي باستبدال الحلمات كل 3 أشهر لأسباب تتعلق بالنظافة. استخدمي الرضّعات المضادة للمغص من Philips Avent مع الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent فقط.

      هذه الحلمة خالية من مادة BPA

      هذه الحلمة خالية من مادة BPA

      إن الحلمة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (السيليكون).

      متوافقة مع المجموعة المضادة للمغص

      متوافقة مع المجموعة المضادة للمغص

      توافق كامل مع الرضّاعة الضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree أو من دونها.

      المواصفات التقنية

      • المادة

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA

      • محتويات العبوة

        حلمة
        2  قطعة

      • الوظائف

        صمام مضاد للمغص
        تساعد في التخفيف من دخول الهواء
        حلمة
        التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت لقدرته على منع المغص
        التوافق
        الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent

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          • يظهر الأطفال بعمر شهرَين الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة من علامة تجارية منافسة.
          • تم إثبات قدرة تصميم حلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات في أثناء الرضاعة.
          • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والانزعاج والغازات والبصق.
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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