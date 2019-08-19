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SPA20/00
صوت رائع
أنا الوسيلة الفضلى لتحصل على موسيقى وصوت وتسجيل صوت رائع! ليس عليك سوى توصيلي بالكمبيوتر المحمول لأبث الحياة في الموسيقى والأصوات لتستمتع بتجربة استماع مذهلة. أما إدارة الكابلات العملية فتعني أنه يمكنك التمتع بمكتب مرتّب أيضًا!
يتم تشغيلها بواسطة USB
منفذ إدخال الصوت
توفر سماعة الكمبيوتر الشخصي من Philips صوتًا عالي الجودة مع تجربة جهير غنية من نظام علبة مكبّر الصوت.
بفضل ميزة التوصيل والتشغيل، يمكنك توصيل كبل USB مباشرةً بأي منفذ USB وسيقوم الكمبيوتر المحمول بالتعرّف عليه تلقائيًا على أنه جهاز تخزين USB كبير السعة.
أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.