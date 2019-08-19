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مكبرات صوت USB للكمبيوتر الدفتري

SPA20/00

صوت رائع

أنا الوسيلة الفضلى لتحصل على موسيقى وصوت وتسجيل صوت رائع! ليس عليك سوى توصيلي بالكمبيوتر المحمول لأبث الحياة في الموسيقى والأصوات لتستمتع بتجربة استماع مذهلة. أما إدارة الكابلات العملية فتعني أنه يمكنك التمتع بمكتب مرتّب أيضًا!

عرض جميع المزايا

صوت رائع

  • يتم تشغيلها بواسطة USB

  • منفذ إدخال الصوت

جهير غني

توفر سماعة الكمبيوتر الشخصي من Philips صوتًا عالي الجودة مع تجربة جهير غنية من نظام علبة مكبّر الصوت.

موصل USB للطاقة

موصل USB للطاقة

بفضل ميزة التوصيل والتشغيل، يمكنك توصيل كبل USB مباشرةً بأي منفذ USB وسيقوم الكمبيوتر المحمول بالتعرّف عليه تلقائيًا على أنه جهاز تخزين USB كبير السعة.

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

المواصفات التقنية

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