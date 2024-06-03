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السلسلة 1000

جهاز بخاري للملابس

STE1010/76
  • سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
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    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    STE1010/76

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كي كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

      بخار يدوم طويلاً مع خزان مياه سعة 1,8 لترات

      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
      • تصميم صغير
      • إعدادان للبخار
      • بخار مستمر يبلغ 32 غ/الدقيقة
      • القضاء على 99,9% من البكتيريا*
      خزان مياه كبير قابل للفك

      خزان مياه كبير قابل للفك

      يمكن فك خزان المياه الكبير الذي تبلغ سعته 1,8 لترات لإعادة ملئه بسهولة من أجل ضمان استمرار جلسات استخدام البخار لمدة طويلة من دون انقطاع.

      بخار مستمر يصل إلى 32 غ/الدقيقة

      بخار مستمر يصل إلى 32 غ/الدقيقة

      ينتج محرك البخار بخارًا مستمرًا قويًا يبلغ 32 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد من الملابس بسهولة.

      إعدادات البخار المتعددة للحصول على نتائج أفضل

      إعدادات البخار المتعددة للحصول على نتائج أفضل

      يمكنك ضبط إعدادات البخار المفضلة من منخفض إلى مرتفع للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      بفضل تصميم القاعدة الصغير والعمود القابل للطي، يمكن تخزين الجهاز البخاري بسهولة بعد الاستخدام

      يستغرق وقت تسخين الجهاز أقل من دقيقة ليكون جاهزًا للاستخدام في لمح البصر

      يستغرق وقت تسخين الجهاز أقل من دقيقة ليكون جاهزًا للاستخدام في لمح البصر

      متى ما دعتك الحاجة إلى استخدام الجهاز البخاري، فإنه يكون جاهزًا للاستخدام في أقل من دقيقة ليمكّنك من وضع اللمسات النهائية في آخر لحظة.

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      إن الجهاز البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس، حيث يمكن الضغط بلوح البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها، وهو حل رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

      القضاء على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

      القضاء على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

      يقضي البخار الساخن لمدة طويلة على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح الكريهة للحفاظ على انتعاش الملابس.

      عمود فردي قابل للضبط لتوفير إعدادات ارتفاع متعددة

      عمود فردي قابل للضبط لتوفير إعدادات ارتفاع متعددة

      يمكن ضبط العمود الفردي على الارتفاع المناسب لتعليق الملابس وكيها بالبخار بشكل مريح.

      قفاز مقاوم للحرارة لحماية إضافية

      قفاز مقاوم للحرارة لحماية إضافية

      قفاز مضمن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.

      المواصفات التقنية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        التحكم في إزالة الترسبات الكلسية
        سهل التنظيف

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220-240  V
        أبعاد العلبة
        35 ×‏ 34,7 ×‏ 42,7  cm
        مادة قاعدة البخار
        بلاستيك
        العمود (الأعمدة)
        عمود واحد
        عجلات مضمنة
        كلا
        الطاقة
        1600 واط
        بلد الإنتاج
        الصين
        معدل البخار
        32 غ/الدقيقة
        تعزيز البخار
        كلا
        إعدادات البخار
        2
        مشغّل البخار
        كلا
        خزان المياه
        قابل للفك سعة 1,8 لترات
        الملحقات
        قفاز

      • التصميم

        اللون
        أخضر صحراوي

      • سهولة الاستخدام

        وقت التسخين
        < 1  minute(s)
        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        طول سلك الطاقة
        1,5  m
        طول الخرطوم
        1,33  m
        قاعدة المكواة
        نعم، في الجزء الأمامي، في الجزء العلوي
        إيقاف تشغيل تلقائي
        كلا

      • ضمان

        ضمان عام
        سنتان

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        35 ×‏ 34,7 ×‏ 42,7  cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        4,40  kg
        أبعاد لوح البخار
        55,67 سم²
        أبعاد لوح الكيّ (العرض × الارتفاع × الطول)
        غير متوفر
        وزن رأس الجهاز البخاري
        270 غ
        الوزن الاجمالي للمنتج
        2,62 كجم
        أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × الطول) حال التخزين
        30,3 ×‏ 117,1 ×‏ 31,2 سم
        أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × الطول) حال التمديد بالكامل
        30,3 ×‏ 167,3 ×‏ 31,2 سم

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