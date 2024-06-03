سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات