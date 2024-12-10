يمكنك كي الملابس بالبخار في أي وقت وفي أي مكان.

تتميز السلسلة 1000 بتصميم مضغوط يجعل منها حلاً مثاليًا أثناء التنقل لتتمكن من كي ملابسك بالبخار في أي وقت وفي أي مكان من دون الحاجة إلى لوح الكي.