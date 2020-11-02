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سلك HDMI

SWV5531/00

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز

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4K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition

  • 4K،‏ 60 هرتز

  • 18 جيجابايت في الثانية

  • 3 م

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

موصلات مطلية بالذهب لقابلية توصيل أفضل

تقدّم الموصلات المطلية بالذهب قابلية توصيل أفضل من خلال خفض مقاومة التلامس. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنع تدهور حالة الموصل من خلال الأكسدة.

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.

المواصفات التقنية

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