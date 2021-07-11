ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWV5531/40
اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition
اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز
4K، 60 هرتز
18 جيجابايت في الثانية
3 م
قناة إرجاع الصوت (ARC)
يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.
تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.
تقدّم الموصلات المطلية بالذهب قابلية توصيل أفضل من خلال خفض مقاومة التلامس. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمنع تدهور حالة الموصل من خلال الأكسدة.