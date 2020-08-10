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SWV5610G/00
اختبر صورًا عالية الوضوح بدقة Ultra Hi-Definition
اختبر دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز.
4K، 60 هرتز
18 جيجابايت في الثانية
1,5 م
موصلات مطلية بالذهب لاتصال موثوق به.
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.
استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 30 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.