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سلك HDMI

SWV5633G/00

كبل HDMI Premium معتمد

يقدّم كبل HDMI Premium المعتمد دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز.

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4K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

كبل HDMI Premium معتمد

  • 4K،‏ 60 هرتز

  • 18 جيجابايت في الثانية

  • 3 م

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 30، لأفضل جودة للصور والصوت.

استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 30 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.

المواصفات التقنية

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