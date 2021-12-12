محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI وVGA

محوّل متميّز من USB-C إلى HDMI (أنثى) وVGA. يبلغ طول الكبل 0,15 مترًا. يدعم إخراج VGA دقة ‎1920 x 1080P على 60 هرتز بإخراج full HD. يدعم HDMI دقة ‎4K*2K على 30 هرتز بإخراج واضح جدًا.