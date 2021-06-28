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مكبر صوت عمودي 2.1 مع مضخم صوت مضمّن

TAB5706/98

صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

حان الوقت لصوت تلفزيون أقوى. بفضل مكبر الصوت العمودي هذا، سيصبح كل صوت أقوى وأوضح وأعمق، بغض النظر عن المحتوى الذي تحب مشاهدته. يعزز مضخم الصوت المضمّن التأثيرات والموسيقى ويمكنك التحكّم بمستوى الصوت باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.

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صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

  • 200 واط كحد أقصى. مضخم صوت مضمّن

  • Dolby Digital Plus

  • HDMI ARC

  • تصميم هندسي فريد من نوعه

صوت تلفزيون أقوى

اسمع المزيد في كل ما تشاهده، وفي كل أغنية تحبها. تقدّم قنوات 2.1 أفضل التأثيرات والنتائج والحوار. أما مضخم الصوت المضمّن فيسمح لك بأن تشعر بالجهير، سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى أم تشاهد فيلمًا شيقًا.

قم بتوصيل مصادرك المفضّلة بسهولة تامة

يسمح لك مكبر الصوت العمودي والصغير هذا بالاستمتاع بالأفلام والموسيقى من كل المصادر. يمكنك إقران جهاز ذكي بمكبر الصوت العمودي للحصول على صوت أضخم لقوائم التشغيل ومحطان البودكاست والمزيد غير ذلك. كذلك، يمكنك توصيل مصدر موسيقى سلكي عبر منفذ إدخال الصوت، أو تشغيل الملفات مباشرة من محرك أقراص USB.

وضع Stadium EQ. ستشعر وكأنك في قلب الحدث

اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.

المواصفات التقنية

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