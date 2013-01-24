زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. إذا لم تكن الأغنية الحالية تعجبك، فيمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.