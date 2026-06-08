ضمان لمدة عامين
TAE1000BK/00
اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
وصّلها بأي جهاز يحتوي على مقبس ستيريو عالمي 3.5 mm، إذ توفر سماعات الأذن هذه ثباتاً مريحاً وآمناً لصوت غامر يرافقك أينما ذهبت.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مضمّنة في السلك
قابس ستيريو 3.5 mm
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى الرد على المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كان.