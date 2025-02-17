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7000 Seriesسماعات أذن سلكية

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمم خصيصاً الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت الغنائي واضح، والأداء الصوتي جيد في جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والنغمات المتوسطة قوية، والنغمات المنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

  • مشغّل ديناميكي مقاس 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ثبات مريح

تشويه منخفض وصوت أنقى وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصاً بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي ممتاز عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للإزالة، بموصل 0.78mm ثنائي السنون وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف بموصل 0.78mm ثنائي السنون إجراء تعديلات DIY في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

رؤوس أذن من الإسفنج المرن والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة وأنيقة، مع عزل استثنائي للصوت.

المواصفات التقنية

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