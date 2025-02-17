كابلات مجدولة قابلة للإزالة، بموصل 0.78mm ثنائي السنون وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف بموصل 0.78mm ثنائي السنون إجراء تعديلات DIY في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.