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TAFT1/10
مصمّم لصوت عالي الدقة
يدعوك مشغّل الأسطوانات FT1 بتقنية Bluetooth® للاستمتاع برفاهية الموسيقى التي تحبها. يدور طبق الألمنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل بأفضل أداء، كما يتوفر مشغّل أقراص CD مدمج أيضاً. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكياً أو سلكياً.
مشغّل أسطوانات ومشغّل أقراص CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكوّنات عالية الجودة
مخرج صوت إضافي RCA، ومنفذ سماعات رأس
ألبومات. أسطوانات EP. أغنيات منفردة. صُمم مشغّل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكوّنات عالية الجودة لتحصل على أفضل أداء من أسطواناتك لسنوات طويلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لاختيار السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.
سواء كان قرصاً قديماً يضم تشكيلة أغاني من أيام زمان أو إصداراً جديداً، ما عليك سوى إدخال القرص الفضي في صينية التحميل الأمامية والاستمتاع بالموسيقى العزيزة عليك. يقبل مشغّل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك رؤية معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله رائعاً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وإن علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.