ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة وملائمة للسفر
بفضل مصابيح LED الملوّنة على غطاءَي الأذن وميزة مشاركة الصوت لاسلكياً الممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
أضواء LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون أكثر أماناً لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل قطعتي الأذن على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها قطع الأذن الأصغر حجماً ووسائدها الناعمة مريحة عند الارتداء. يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط في الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
تندمج أضواء LED الملوّنة في قطعتي الأذن مع تصميم هذه السماعات المتعدد الألوان لتجعلها مميزة بكل معنى الكلمة. يمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة: خيار رائع للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقاً لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.