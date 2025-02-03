مصطلحات البحث

AR
EN
  • نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن. نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن. نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن.

    2000 series سماعات أذن لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

    TAQ2000BK/97

    نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن.

    استمتع بصوت نقي وراحة طوال اليوم مع سماعات الأذن المفتوحة اللاسلكية التي ترتديها كأقراط الأذن. يتم تثبيت كل سماعة بشكل خفيف ولكن آمن، بينما يتيح لك تصميم الأذن المفتوحة سماع الأصوات من حولك بالإضافة إلى ما تستمع إليه.

    إكتشف كلّ المميزات

    2000 series سماعات أذن لاسلكية بالكامل مفتوحة على الأذن

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مفتوح على الأذن

    نمط أقراط الأذن. ملاءمة مفتوحة على الأذن.

    • سماعات أذن مفتوحة لاسلكية بالكامل
    • نمط أقراط الأذن
    • مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة
    • اتصال Bluetooth المتعدد
    سماعات أذن مفتوحة بنمط أقراط الأذن. راحة طوال اليوم

    سماعات أذن مفتوحة بنمط أقراط الأذن. راحة طوال اليوم

    تثبت سماعات الأذن المفتوحة هذه بشكل خفيف ولكن آمن على أذنك الخارجية ويتيح لك المفصل المرن ضبط المقبض للتمتع براحة قصوى. وتقوم مشغّلات توصيل الهواء الدقيقة بتوجيه الصوت نحو قناة أذنك من دون إغلاقها، فتسمع ما يحدث من حولك مباشرةً أيضًا.

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة. علبة شحن رفيعة

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة. علبة شحن رفيعة

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من العلبة. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة لمدة 15 دقيقة للحصول على ساعة إضافية. تستغرق عملية إعادة شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتَين، ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فيما يتم شحن الأخرى.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط مستقر

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط مستقر

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    تصميم وعلبة مستدامان

    نعمل باستمرار على جعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. تم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تعتبر سماعات الأذن المفتوحة اللاسلكية بالكامل هذه جاهزة للاستخدام اليومي بفضل تصميمها الخفيف الوزن والملاءمة المريحة وتصنيف IPX4. وكونها تتميّز بمقاومتها للطرطشة بالكامل، فلن تتأثر بالقليل من العرق ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    أزرار تحكم قابلة للتخصيص في سماعات الأذن

    ثمة أزرار تحكم سهلة الاستخدام في سماعات الأذن للتشغيل وضبط مستوى الصوت وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Headphones ذي الصلة من Philips.

    تطبيق Philips Headphones. تخصيص سماعات الأذن الخاصة بك

    بالإضافة إلى تخصيص أزرار التحكم في سماعات الأذن، يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي والحصول على أحدث تحديثات للبرنامج الثابت وإدارة الأجهزة المتصلة وحتى الاستماع إلى أصوات الطبيعة داخل التطبيق. يمكنك تشغيل أصوات الطبيعة مع نغمات ثنائية التردد للمساعدة في التركيز أو الاسترخاء أو النوم. أو جرّب المشاهد الصوتية المحيطة وأصوات الطبيعة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      100 - 20000 هرتز
      قطر السماعة
      12 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      113 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 1مللي واط)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.90  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.80  سم
      الوزن الإجمالي
      2.785  كلغ
      الارتفاع
      20.00  سم
      GTIN
      1 48 95229 15918 8
      الوزن الصافي
      1.44  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.345  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      11.10  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.40  سم
      الارتفاع
      8.50  سم
      الوزن الصافي
      0.18  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.315  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.135  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 15918 5

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3
      وقت تشغيل الموسيقى
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hour
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      11.2  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      450  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      51  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      9.60  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.65  سم
      العمق
      3.40  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15918 1
      الوزن الإجمالي
      0.085  كلغ
      الوزن الصافي
      0.060  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.025  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      مشبك للأذن
      الملاءمة على الأذن
      مفتوح على الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      6.55 x 2.77 x 3.92  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.60 x 2.70 x 1.95  سم
      الوزن الإجمالي
      0.048  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.