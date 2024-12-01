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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل ترغب بأصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معًا للحصول على صوت ستيريو مذهل. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن الأضواء أيضًا.
يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر بين أضواء متعددة الألوان، وإضاءة متدرجة، وإضاءة ليلية بيضاء وناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذه السماعة والأضواء الهادئة المتلاشية مظهراً أنيقاً. وهي صغيرة بما يكفي لحملها وأخذها معك، لذا ليس من السهل نقلها من غرفة إلى أخرى فحسب، بل تبدو رائعة في أي غرفة أيضاً.