اختر أجواءً متعددة الألوان أو إضاءة ليلية هادئة

يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر بين أضواء متعددة الألوان، وإضاءة متدرجة، وإضاءة ليلية بيضاء وناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.