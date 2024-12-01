ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
خذ موسيقاك معك أينما تذهب مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي جهيراً قوياً، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت بالماء لمدة 30 دقيقة دون أي مشكلة. أجرِ مكالماتك بدون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة الرائعة صوت جهير غنيًا وقويًا بشكل مذهل. خذ موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل ترغب بأصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين مماثلتين معاً للحصول على صوت ستيريو مذهل. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى عندما تكون خارج المنزل، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة الرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو تصببت عرقاً أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني أنه يمكن غمر السماعة بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.