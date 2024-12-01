مقاوم للماء بتصنيف IPX7

هذه السماعة الصغيرة الرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو تصببت عرقاً أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني أنه يمكن غمر السماعة بالماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.