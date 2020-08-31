الشكل والوظيفة بتناغم تام

مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth البسيط والمذهل هذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بأناقة. تتيح لك الأزرار المنقوشة التحكّم في التشغيل وفي Bluetooth وغير ذلك. يتيح لك الميكروفون المضمّن استقبال المكالمات بدون استخدام اليدين، كما يسهّل مقبض الحمل التنقل بين الغرف.