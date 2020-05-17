مقاوم للمياه وجاهز للاستخدام

يتميّز مكبر الصوت المحمول بتقنية Bluetooth هذا بتصنيف IPX7، أي أنه قادر على تحمّل غمره بالمياه بعمق يصل إلى متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة. يمكنك الاحتفال أثناء الاستحمام أو بجانب حوض السباحة أو حتى في حوض السباحة! يصل النطاق اللاسلكي إلى 20 م.