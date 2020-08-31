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TAS7505/00
موسيقى رائعة
شغّل المحتوى الذي تحبّه بفضل مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth والذي يتميّز بشكل جميل يتماشى مع أي ديكور. ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة وصوت غني مع جهير دافئ. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وظيفة بنك الطاقة لشحن الهواتف، كما يضفي القماش المخصص لمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف أناقة عصرية.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 30 واط
وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
وظيفة بنك الطاقة المضمّنة
من التمارين الصباحية إلى العشاء على الشرفة، مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا يمكنك تشغيل الموسيقى بأسلوب أنيق. تتيح لك الأزرار المنقوشة التحكّم في التشغيل، وإقران ستيريو، وتفعيل Bluetooth، وغير ذلك. وتتوفر فتحة الرباط في مكبر الصوت لتسهيل استخدام شريط الحمل.
يغطي مكبر الصوت هذا قماشٌ متميّز خاص بمكبرات الصوت ومصمم لدى شركة التصنيع الرفيعة المستوى Kvadrat. وتتيح المادة الرائعة المصنوعة من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، فتسمح للصوت بالتدفق بحرية من مكبر الصوت إلى الغرفة.
تحصل على 20 ساعة من وقت التشغيل بعد عملية شحن واحدة، ويبلغ النطاق اللاسلكي 20 مترًا. يستغرق شحن مكبر الصوت 4,5 ساعة عبر كبل USB-C المضمّن.
الجوائز
يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش مكبر الصوت فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المياه.