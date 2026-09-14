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جميع السلاسل

  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

جديد

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2600BK/97

اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

اندمج مع يومك بسماعات الأذن اللاسلكية بالكامل، الأخف وزنًا والأفضل ملاءمةً وذات الصوت الرائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس المميز على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس للعلبة مزيدًا من الأناقة والجاذبية.

عرض جميع المزايا

اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

  • سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • تقنية 4 ميكروفونات

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

صوت رائع من سماعات يومية تلائم أذنيك بمنتهى الراحة

تمنحك رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس البارز تثبيتًا أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل أفضل وصوت أجود. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لألحانك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.

استمع دائمًا إلى موسيقاك مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط

تقلل خاصية إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية كي تتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست والمكالمات. ويمكنك تشغيلها أو إيقافها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المرافق، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية مجددًا.

تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بأربعة ميكروفونات، ويتكامل اثنان منها مع خوارزمية لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بما يجري من حولك.

المواصفات التقنية

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