اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك

اندمج مع يومك بسماعات الأذن اللاسلكية بالكامل، الأخف وزنًا والأفضل ملاءمةً وذات الصوت الرائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس المميز على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس للعلبة مزيدًا من الأناقة والجاذبية.