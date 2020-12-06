العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أغطية أذن بثلاثة أحجام
- كبل شحن USB
TAT5505BK/00
صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لا تبدو سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه رائعةً فحسب، بل تتيح لك أيضًا الاستماع إلى النغمات بشكل أفضل أثناء تنقلك. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة على تخفيف الضوضاء الخارجية، مما يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى بشكل أوضح، كما يتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك.
قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.
سواء أكنت مسافرًا أم تعمل من المنزل أم تستريح، تصدر المشغّلات بحجم 8 مم صوتًا رائعًا لكل أغنية وقائمة أغانٍ والمزيد غير ذلك. في حال نزعت إحدى سماعات الأذن، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا، أعِد وضعها، وسيبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.
تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.
يركّز ميكروفونان في كل سماعة أذن على صوتك، كما يخففان من الضوضاء المحيطة بك. في حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.
استمتع بوقت تشغيل لغاية 20 ساعة بفضل علبة الشحن، وستعمل سماعات الرأس لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 4,5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة تشغيل السماعات لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة ساعتين عبر USB-C.
يتموضع أنبوب الصوت البيضاوي الشكل بشكل مريح وثابت في أذنك ويعزز إلى أقصى حد عزل الصوت غير النشط. يمكنك الحصول على المقاس المناسب والمريح بالنسبة إليك عن طريق الاختيار من بين أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون التي تأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5. وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، بالإضافة إلى أنه ما من داعٍ للقلق في حال تعرّضت للبلل بسبب المطر.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
UPC
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