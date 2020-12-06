مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. جهير مدوٍّ، صوت واضح

سواء أكنت مسافرًا أم تعمل من المنزل أم تستريح، تصدر المشغّلات بحجم 8 مم صوتًا رائعًا لكل أغنية وقائمة أغانٍ والمزيد غير ذلك. في حال نزعت إحدى سماعات الأذن، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا، أعِد وضعها، وسيبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.