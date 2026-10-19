استمتع بالإيقاعات

ابدأ الحفلة مع سماعة Bluetooth المحمولة التي تتيح لك التألق بالمايكات! ستحصل على وظائف كاريوكي وتأثيرات إضاءة وصوت قوي مع جهير عميق. وصّلها بمقبس كهربائي، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.