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جديد

سماعة حفلات تعمل بتقنية Bluetooth

TAX3500/98

استمتع بالإيقاعات

ابدأ الحفلة مع سماعة Bluetooth المحمولة التي تتيح لك التألق بالمايكات! ستحصل على وظائف كاريوكي وتأثيرات إضاءة وصوت قوي مع جهير عميق. وصّلها بمقبس كهربائي، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.

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استمتع بالإيقاعات

  • Bluetooth®

  • USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM

  • وظائف كاريوكي

  • بطارية مدمجة

جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

جهير عميق. مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات

بفضل الصوت القوي والجهير العميق والنابض، تملأ سماعة الكاريوكي هذه الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إحياء الحفلة في الخارج لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

مؤثرات إضاءة للحفلات. تألق على أنغام الموسيقى

اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة على السماعات مع إيقاع الموسيقى، وتتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. مهما كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فهذه السماعة تلبي احتياجاتك.

مدخلان للميكروفون

يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. تتميز الميكروفونات بخاصية التحكم بمستوى الصوت من السماعة، ويمكنك أيضاً إضافة تأثيرات الصدى.

المواصفات التقنية

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