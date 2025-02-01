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TAX400B/00
استمتع بأعلى صوت! صوت قوي لكل مغامرة.
استمتع بالموسيقى التي تحفّزك! يمكنك أخذ الصوت القوي والجريء لمكبر الصوت هذا المقاوم للمياه معك إلى أي مكان. هل تمارس الرياضة في الحديقة أم تحتفل في أثناء نصب مخيم؟ مع 15 ساعة من التشغيل وحزام حمل، ستكون دائمًا مستعدًا للانطلاق.
حماية من الغبار/المياه بتصنيف IP66
صوت مدوٍّ
200 واط
استماع إلى الموسيقى لغاية 15 ساعة
استمتع بالموسيقى التي تُحبها أينما ذهبت، من الحدائق إلى مواقع التخييم! يمنحك مضخما الصوت مقاس 115 مم والتويتران صوتًا مدوّيًا وواضحًا، ناهيك عن أن مكبر الصوت هذا يتميز بتصميم رائع. هل ترغب بتجربة صوتٍ أقوى؟ يمكنك إقران المكبرين معًا والاستمتاع بصوت ستيريو يُشعل أجواء الحفلات.
استمتع بالموسيقى من الطرقات الجبلية إلى الشاطئ. يضمن تصنيف IP66 أنه يمكن لمكبر الصوت هذا مواكبتك أينما كنت. يسهّل الحبل القابل للفصل عملية حمله، ويعني نطاق Bluetooth حتى 25 مترًا أنه لن تفوتك أي لحظة موسيقية، حتى لو كان هاتفك بعيدًا عن مكبر الصوت.
هل تريد الاستمتاع بموسيقاك بصوتٍ عالٍ؟ هذا المكبّر مستعد ليواكبك! احصل على ما يصل إلى 15 ساعة من التشغيل بعد شحن كامل، ومع ميزة بنك الطاقة يمكنك شحن أجهزتك من دون أن تتوقف الموسيقى.
يعني تصنيف IP66 أن المنتج مقاوم للغبار تمامًا و محمي من الأمطار الغزيرة ونفاثات المياه القوية.
إن مدة تشغيل البطارية البالغة 15 ساعة هي مجرد رقم مرجعي، وقد تختلف اعتمادًا على محتوى الموسيقى وتقدم عمر البطارية بعد العديد من دورات الشحن والتفريغ. يمكن تحقيقها باستخدام مصدر موسيقى مُعرَّف مُسبقًا، وإيقاف تشغيل ميزة عرض الإضاءة وBASS+، وضبط مستوى الصوت على المستوى 8، ومصدر البث عبر Bluetooth.
في وضع إيقاف تشغيل مكبّر الصوت، يستغرق الشحن الكامل حوالى 2,5 ساعات عبر شاحن سريع و6 ساعات عبر شاحن عادي.