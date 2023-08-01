X3063/00
حلاقة مريحة ودقيقة
توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة مريحة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.
اختر حلاقة جافة ومناسبة، أو استخدم معها الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتّى أثناء الاستحمام.
تتحرك الرؤوس المتحركة بأربعة اتجاهات للحفاظ على ملامسة متساوية مع بشرتك ولحمايتها من الشقوق والجروح.
تم تصميم آلة الحلاقة لتكون حلاً متعدد الاستعمالات يسمح لك بحلاقة وجهك ورأسك بكل ثقة
شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.
حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.
في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية NiMH التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 15 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.
لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.
لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق فقط واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
تقنية SkinProtect
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