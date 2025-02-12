صغيرة الحجم. قوية في العمل.

استمتع بمكنسة Philips الكهربائية بدون كيس من السلسلة 1000 التي تعمل بتقنية PowerCyclone 3 وبمحرك قوي. يمكنك كنس أي نوع من الأرضيات جيدًا باستخدام الفوهة متعددة الأغراض التي نقدمها. وعند الانتهاء، قم بإلقاء الغبار في سلة المهملات مباشرةً. بدون أكياس. لا تشغل سوى مساحة صغيرة، وسهلة التخزين.